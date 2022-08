Verdi e Si congelano l’alleanza tra Pd e Azione. Calenda: evitiamo un minestrone

9:44 Bonetti, parlare col Pd? In politica non si sta per poltrone

«Se c’è ancora la possibilità di parlare con il Pd? In politica non si sta per avere un diritto di tribuna, in politica non si sta per avere una poltrona, lo dimostra la mia storia. La politica si fa per cambuare le cose e per farlo bisogna avere il coraggio delle proprie idee. Stare in una coalizione con persone che rinnegano un’azione che serviva al Paese è inaccettabile». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a L’aria che tira su La7..