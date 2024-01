Verdini pagò un solo creditore, riparazione esclusa per il crac della Toscana edizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il pagamento a favore di un solo creditore, la Banca di credito cooperativo fiorentino, da parte di Denis Verdini, non basta a rimuovere gli effetti delle condotte distrattive che hanno fatto scattare la condanna per bancarotta fraudolenta. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha confermato la condanna a 5 anni 6 mesi per l’ex senatore e ex banchiere per bancarotta fraudolenta nel fallimento della Società Toscana di Edizioni che pubblicava il Giornale della Toscana. Confermate anche le condanne degli altri imputati, 5 anni all’ex deputato di Forza Italia Massimo Parisi, 3 anni ciascuno a Girolamo Strozzi Majorca, Pierluigi Picerno e Gianluca Biagiotti in qualità di amministratori della Ste in varie fasi. Il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto l’annullamento della sentenza della corte di appello di Firenze nel maggio 2022 ma i giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati. La Suprema corte ha però annullato per tutti la parte della condanna relativa alla durata delle pene accessorie fallimentari che, sul punto sono da rivedere al ribasso.

La crisi della società nota agli amministratori

Per la Cassazione regge l’impianto dell’accusa sulla bancarotta fraudolenta già vagliata dalla Corte d’Appello. Ad avviso dei giudici, infatti, lo squilibrio finanziario della società era noto agli amministratori già dal settembre 2010. Ma a fronte della grave crisi «il Verdini non solo non aveva assunto alcuna iniziativa volta ad arginarla ma non aveva neanche tempestivamente chiesto il fallimento, in tal modo aggravando il dissesto della società che sarebbe poi fallita nel 2014».

Secondo l’accusa la Ste, già in perdita, nel febbraio del 2005, avrebbe messo un'operazione, priva di una ragione economica per 2,6 milioni di euro, un depauperamento avvenuto 10 anni prima del fallimento, che, secondo la difesa sarebbe stato riparato compensando i debiti.

Il pagamento solo all’istituto di credito

Ma i giudici di legittimità hanno respinto la tesi del ricorrente secondo il quale gli effetti della bancarotta per distrazione sarebbero stati riparati estinguendo con 3milioni e 250mila euro tutti i debiti che la società fallita aveva con la banca di credito cooperativo fiorentino. Oltre che grazie alla somma di un milione e 800mila euro utilizzata per definire i debiti della Toscana Edizioni Srl nei confronti di fornitori dipendi ed erario. Versamento quest’ultimo che la Corte d’Appello ha considerato non provato. Mentre non basta il pagamento fatto solo nei confronti di un istituto di credito del quale Verdini era garante. E dunque, secondo i giudici di merito, non tanto per reintegrare il patrimonio della compagine fallita, quanto per evitare azioni di responsabilità legate alla sua posizione. Per i giudici resta il pregiudizio subito dagli altri creditori i quali hanno avuto il solo “vantaggio” di non dover più competere con la banca nella ripartizione dell’attivo fallimentare.