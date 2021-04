Verdone, la memoria è una carezza: ricordi di vita di un maestro della commedia umana

4' di lettura

Carlo non riesce a dormire. Si affaccia dalla terrazza di casa, disegna la sua penombra, anche per lui la notte è troppo lunga per certe domande senza risposta.

Villa Sciarra, Roma. Dove la bellezza fa a pugni con la melanconia. Ma una non può fare a meno dell'altra. Da qui sopra, dal tetto del mondo e di se stesso, nei giorni del covid è un grande compiacere il silenzio senza essergli complice. Perché qui in alto non sei Verdone, sei solo Carlo, un uomo tra uomini che mancano, che non puoi vedere, che non ti riconoscono. Come quel cuculo rumoroso, sugli alberi del parco. Ogni ora di ogni giorno chiuso dentro questo palazzo anni ‘70 del quartiere Monteverde è un cielo, uno stato d'animo, un muro da abbattere se la vita corre via maledetta nel plumbeo surreale del lockdown.

Da quassù, dai questi tetti marroni e inarrivabili, laggiù quell'Altare della Patria immerso tra cupole e pini in una luce opaca che sembra il set di un film, l'attore, 27 pellicole da regista, ha deciso che era arrivato il momento di raccontare anche la sua normalità. Un fermo immagine della sua esistenza attraverso la scrittura del suo ultimo libro (“La carezza della memoria”, edizione Giunti Bompiani), alternativa espressiva ad un film, ma ugualmente urgente nei giorni del covid che annichilisce (anche) possibili fonti di ispirazione e muse.

Sono stati e sono giorni complessi anche per uno come lui, sempre preso a cercare, impersonare un certo mondo, quello dei “soggettoni” di italica natura, possibilmente romani. Anonimi caratteristi che distrattamente al bar ci fanno sorridere il tempo di un caffè. Che Verdone, per magia, per talento divino, rende epici, eterni da 40 anni. Conficcandoli in noi, nel nostro procedere. Come non fossero gag, personaggi, ma centilitri di sangue che scorrono nelle vene della nostra esistenza.

Come ha fatto? Carlo non è solo un attore, un regista. Chissà se lo sa davvero. È un pezzo di vita per almeno un paio di generazioni. Un transfer che si consuma nella scia delle sue creature umane nate dal vero, divenute imprescindibili attraverso le sue straordinarie intuizioni. Demenziali. Ancestrali.