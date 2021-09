Verdura a chilometro zero nello spazio: la lattuga si coltiva nella navicella

Si tratta di una serra multilivello adattiva, che permette di aumentare la produzione, in un volume ristretto, di vari tipi di vegetali, dalla lattuga in avanti, con un notevole risparmio di energia e delle altre risorse di bordo.

Agricoltura di precisione

SpaceV ha acquisito questa tecnica brevettata dalla sua azienda madre. Germina, che ha sviluppato serre adattative multistrato per applicazioni terrestri per l'agricoltura di precisione, in serre verticali e in coltivatori domestici. Detto così sembra semplice, ma non lo è: se vogliamo visualizzarlo pensiamo a un mobile come un grande frigorifero da casa, diviso in ripiani, dove in ognuno è possibile impiantare e coltivare un differente vegetale.

Energia, aerazione e controllo totale dell'ambiente, anche a livello di ogni singolo ripiano, rendono la serra uno strumento nuovo e ottimizzato per le varie colture.

Ma non è tutto, anche se già questo è già molto rispetto all'esistente, la vera particolarità sta nel fatto che, man mano che le piante crescono, i vari ripiani possono distanziarsi se ce ne è bisogno per il benessere dei vegetali.

E questo è il vero segno in più rispetto al passato o ai concorrenti. In pratica si tratta di un hardware adattivo, irrobustito con la oramai onnipresente intelligenza artificiale, che arriva da un'idea terrestre e ora viene proposta per lo spazio, dove le condizioni ambientali sono molto più dure che a terra e dove risparmiare massa, volume, energia e acqua è una esigenza assoluta.