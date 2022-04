Verdure facili da coltivare in casa con l’idroponica low cost sviluppata dall’Enea

Per il momento non è stato ancora quantificato il valore dell'impianto dato che, come sottolinea il ricercatore, l'attività è ancora alla fase del prototipo. «Come è nostro costume, il sistema è stato ideato, progettato, realizzato a livello prototipale e validato prima di essere pubblicizzato – aggiunge –. L’interlocuzione con soggetti privati per le eventuale fasi di produzione e commercializzazione è agli albori ma è comunque iniziata». Una volta terminata questa fase potrà partire quindi la fase di produzione e commercializzazione che, come assicurano dall’agenzia di ricerca «avrà costi che saranno proporzionati alle dimensioni del sistema che si intende acquistare e in ogni caso accessibili per una famiglia media».