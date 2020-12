Governo, scatta la verifica di maggioranza. Conte vede M5S e Pd Conte convoca per le 16,30 il Movimento 5 Stelle, a seguire il Pd. Domani alle 13 l’incontro con Italia viva

La verifica di maggioranza comincia oggi, lunedì 14 dicembre, con i partiti più grandi. La prima delegazione a essere ricevuta dal premier Giuseppe Conte è quella del Movimento 5 Stelle alle ore 16,30. Alle 19 toccherà al Partito democratico. Manca ancora ancora la convocazione per Italia viva, il partito di Matteo Renzi che è arrivato a minacciare il ritiro del proprio sostegno all’Esecutivo se Conte non rivedrà l’impianto del Recovery plan italiano, a partire dal nodo della governance con la contestata ipotesi di una struttura di missione. Quale possa l’esito di quello che si preferisce chiamare “tagliando” difficile prevedere: è immaginabile che la squadra di Governo venga modificata con alcuni cambi ma non nelle caselle più importanti. Le riunioni sono allargate: leader, capidelegazioni e capigruppi in Parlamento.

La prudenza di Pd e M5S

A guidare la delegazione del Pd sarà il segretario Nicola Zingaretti. Con lui prenderanno parte alla riunione il capo delegazione Dario Franceschini, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci (che hanno rappresentato i dem al tavolo sulle riforme), e Andrea Orlando e Cecilia D’Elia (che hanno partecipato al tavolo di maggioranza sul programma di legislatura).

Il Partito democratico che pure ha espresso critiche alla conduzione del Governo da parte di Conte e chiede un rilancio ha però chiarito che non ha intenzione di aprire una crisi in un momento così grave per il Paese. «Contrasteremo ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l’attuale governo e l'attuale premiership - ha detto Goffredo Bettini, dirigente democratico -. Sarebbe un’avventura, una crisi al buio. E si ridurrebbe ad essere un’opaca e spregiudicata manovra politica nel mentre il Covid continua a mietere vittime». Parole che riecheggiano quelle usate dal segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti: «La conclusione dell’attuale esperienza di governo» sarebbe «un’avventura pericolosa» ha scandito in un’intervista al Corriere della sera. Di più: «Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro della Repubblica».

Una prudenza sulla quale si è allienato anche il Movimento 5 Stelle con una formula di Luigi Di Maio: «Ci sono cose che non vanno bene ma non vogliamo sfasciare tutto» ha sottolineato l’ex capo politico di M5S e ministro degli Esteri.

Iv e la richiesta di rivedere il Recovery plan

Da parte sua Renzi ha escluso di porre questioni per ottenere posti in più. Da ultimo il coordinatore di Italia viva Ettore Rosato ha spiegato: «La minaccia delle elezioni è una minaccia che con noi non funziona, noi poniamo questioni di metodo e di sostanza. L'obiettivo non è far uscire Conte ma lavorare seriamente sul Recovery, un’occasione unica che non si può sprecare» ha detto a Rainews 24. «Conte - incalza Rosato - in un salotto ha diviso 200 miliardi di euro senza coinvolgere nessuno. Non è motivo serio per dire che così non si fa? Per noi sì».