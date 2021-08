VerificaC19, ecco come funziona la app per controllare i green pass: le istruzioni per gli operatori

Ho bisogno di accesso a Internet per verificare le certificazioni?

Per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

1. aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;

2. aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

Quali dati vengono letti?

La lettura del Qr code non rivela l'evento sanitario che ha generato la certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Chi sono gli operatori che possono verificare le certificazioni?

1. I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata verde “Certificazione valida in Italia e in Europa”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata verde, il titolare della certificazione ha i requisiti necessari per viaggiare in Europa. Allo stesso tempo gli è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la certificazione verde Covid-19.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata azzurra “Certificazione valida solo in Italia”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata azzurra, al titolare della certificazione è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la certificazione verde Covid-19. Al titolare della certificazione verde Covid-19 non è però permesso viaggiare in Europa.