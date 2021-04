Verizon getta la spugna sui media digitali: in vendita Aol e Yahoo

2' di lettura

I media digitali non sono per tutti. Sicuramente non lo sono per il leader americano delle telecomunicazioni Verizon: il gruppo sta esplorando una cessione di asset multimiliardari nel settore, a cominciare da marchi quali Aol e Yahoo, con la speranza di recuperare almeno una parte di ingenti investimenti che, a conti fatti, non hanno pagato.

L’operazione, se andrà in porto, potrebbe valere da tra i 4 e i 5 miliardi di dollari, ha rivelato il Wall Street Journal. E il negoziato coinvolge nomi di primo...