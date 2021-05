Verizon pronta a vendere Yahoo e Aol al fondo Apollo

1' di lettura

Il fornitore americano di banda larga e telecomunicazioni, Verizon Communications, sarebbe vicino a un accordo per vendere le sue attività di media digitali, che includono Yahoo e Aol, alla società di private equity Apollo Global Management, come parte del piano del gigante delle telecomunicazioni di uscire dai suoi investimenti nei media digitali. L'affare potrebbe valere tra i 4 e i 5 miliardi di dollari.

Verizon aveva acquistato Aol nel 2015 e Yahoo nel 2017 per una somma di più di 9 miliardi di dollari, poiché voleva lasciare il segno nel mercato in continua crescita dei media online. Inoltre, il fatto che molte persone avevano i loro account in questi due siti web ha anche attirato l'investimento di Verizon. Nel 2020, il segmento dei media digitali di Verizon, che comprende Yahoo Finance, Yahoo Mail e siti di notizie come TechCrunch, Engadget, ha portato un fatturato di 7 miliardi di dollari, in calo del 5,6 per cento rispetto all'anno scorso. Ciò è dovuto principalmente a un forte calo delle entrate pubblicitarie nella prima metà dell'anno a causa della pandemia di Covid-19.

