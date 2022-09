Vermiglio, il paradiso dello sci di fondo

Per chi proviene dalla bassa Val di Sole, è l'ultimo comune che si raggiunge, un paese posto “ai confini del Regno” tra territorio austroungarico e territorio italiano. Siamo sulle pendici del monte Boai e Vermiglio è la frazione di Passo del Tonale in territorio trentino che ospiterà a inizio 2024 le gare di biathlon, sci nordico e combinata nordica. Divenuta nel corso degli anni una delle capitali dello sci di fondo in Italia, dal suo Centro Fondo si snodano più di 20 Km di piste con anelli di diverse difficoltà per principianti e sciatori esperti.

