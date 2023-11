Vernici, Color Max fa shopping in Emilia per espandersi al Nord

Una scelta vincente, che ha dato lo slancio a una veloce espansione territoriale. Nel 2010 Color Max aveva sette dipendenti e 2,5 milioni di euro di fatturato ed era un nome noto solo in provincia. Numeri quintuplicati nel decennio successivo con l’approdo nel Pescarese, l’incontro con l’attuale socio Andrea Buccella (che ha il 25% di Color Max) e l’apertura di negozi all’Aquila, a Giulianova, Montesilvano fino allo sbarco fuori regione. Dopo aver ottenuto il riconoscimento del Sole-24 Ore di “Leader della crescita 2022”, per l’incremento di fatturato messo a segno tra il 2017 e il 2020, Color Max si prepara ora al bis come “Leader della crescita 2024”: è già entrata nella lista delle top 500 aziende italiane per crescita del fatturato tra il 2019 ed il 2022.

«Abbiamo creato un modello distributivo replicabile: capannoni di 1.500 mq con punto vendita davanti e dietro un magazzino, tutti a distanza di 40-50 km l’uno dall’altro – spiega Picciotti – per servire privati e imprese. A Sant’Ilario d’Enza siamo arrivati grazie a un nostro fornitore multinazionale, che ci ha segnalato un gruppo di ragazzi che voleva sganciarsi da un concorrente. Sono sempre le persone a fare la differenza e sono oggi il fattore critico di successo. Così è stato per l’incontro nel 2018 con Alfredo d’Incecco (professore dell’Università di Pescara e dottore commercialista esperto di M&A che ha seguito l’acquisizione parmense, ndr). È stata la svolta epocale per il gruppo, che allora viaggiava sui 7 milioni di ricavi, perché ha saputo mettere a terra i miei cavalli vapore trasformandoli in una macchina da corsa». Sono entrate in azienda nuove figure amministrative, finanziarie, HR, di sicurezza, è partito un controllo manicale di ogni indicatore gestionale e finanziario e ha preso forma la ricetta attuale: acquisire i tanti player da 2-3 milioni di euro di fatturato che costituiscono il settore in giro per l’Italia, per avere subito pronti collaboratori e clienti, replicando nelle vernici il modello della termotecnica e dei materiali edili, dove pochi gruppi da mezzo miliardo di euro si contendono il mercato.

«Oggi siamo presenti in Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia, stiamo lavorando a nuove operazioni per coprire meglio la Romagna e l’area pesarese – conclude l’imprenditore – e poi puntiamo a portare la nostra farfalla colorata, sinonimo di un servizio di altissimo livello e di etica, in Lombardia. E abbiamo anche scommesso sull’online, che oggi vale poco, 200mila euro l’anno, ma stiamo lanciando un piano di investimenti per un sito web e l’app multilingua per la vendita non solo di vernici ma anche di piccole attrezzature per gli artigiani da Bolzano a Palermo».

Loading...