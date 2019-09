Verona laboratorio per smart city e industria 4.0

E anche il mondo delle assicurazioni. «La capacità di produrre, assimilare e gestire l’innovazione è uno dei fattori competitivi più dirompenti per l’industria mondiale e anche il settore assicurativo sta vivendo una rapida trasformazione tecnologica - ha dichiarato Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica Assicurazioni -. La nostra decisione strategica è stata quella di unire le competenze analitiche tradizionali degli attuari a quelle di nuove professionalità orientate alla data science, creando una struttura di Insurance Analytics and Business Architecture unica in Europa continentale. Oltre alla telematica, sempre più presente nelle case e nelle automobili degli italiani, l’analisi dei dati è fondamentale in diversi momenti della nostra catena del valore come l’underwriting, l’efficientamento dei processi di back-office, la liquidazione dei sinistri e il customer service. Allo stesso tempo, il digitale ha accelerato le modalità di risposta alle istanze dei nostri clienti e ci ha permesso di ottimizzare l’offerta con nuovi prodotti, anche tailor made».

LEGGI ANCHE / Gli Innovation Days del Sole 24 Ore

Particolarmente sentito il tema dell’alfabetizzazione digitale delle Pmi.

«La digital transformation richiede sempre di più alle aziende di coniugare visione strategica e capacità di esecuzione a livello locale in un crescendo di complessità analitica e gestionale – ha sottolineato il Ceo di Wavemaker, Luca Vergani -. Chi è chiamato a offrire servizi in ambito marketing deve tenere conto di questa necessità sempre più sentita di integrazione delle competenze, guidando le Pmi nel percorso di digitalizzazione».

«Da una nostra ricerca del 2019 su 18 paesi europei – ha affermato l’Ad di LeasePlan Italia Alberto Viano - emerge che i veicoli elettrici sono competitivi in termini di costo nei paesi del Nord Europa, come la Norvegia e i Paesi Bassi, mentre sono ancora costosi in Italia. Nonostante ciò il noleggio a lungo termine ha immatricolato nei primi 8 mesi dell’anno oltre il 30% del totale dei veicoli elettrici in Italia».