Verona, la ricerca farmaceutica diventa sociale: «Dai tamponi la ripartenza post-Covid» L’ad Maraschiello: «La collaborazione con l'Ospedale Sacro Cuore di Negrar è nata dalla volontà dei dipendenti». Aptuit (Evotech) è uno dei centri più grandi d’Italia per testare e sviluppare nuovi farmaci. «l nostro segreto? Siamo più veloci degli altri» di Luca Benecchi

Ci sono momenti in cui un’azienda fa il suo mestiere. Ce ne sono altri in cui si mette al servizio del territorio. Se poi quest’azienda si occupa di ricerca e sviluppo in campo farmaceutico, allora può anche scegliere di fermarsi e di trasformarsi in un grande laboratorio di analisi di tamponi per aiutare l’ospedale più vicino in un momento di sofferenza.

E’ quello che è successo questa primavera alle porte di Verona. Aptuit, la società della multinazionale Evotech, settecento dipendenti che sviluppano e testano nuovi farmaci. Il più grande centro di questo genere in Italia.

«Come si può immaginare non ci siamo mai fermati – racconta l’amministratore delegato Ciriaco Maraschiello con l’accento di chi ha passato parecchio tempo in giro per il mondo -. La collaborazione con il Sacro Cuore di Negrar è nata da un’idea sviluppata da alcuni nostri collaboratori che hanno raccolto la richiesta di sostegno arrivata dall’ospedale e hanno rilanciato l’iniziativa alla direzione dell’azienda».

Nei mesi dell’emergenza l’attività è consistita nell’analizzare, tramite procedure controllate e concordate con il dipartimento malattie infettive, campioni biologici inattivati per poter aumentare la velocità di diagnostica dei tamponi. Il risultato è stato quello di raddoppiare la capacità di analisi dell’ospedale con altri 180 esami giornalieri. Questo grazie anche alla nostra messa a punto di un test rapido che non dipendesse dall’utilizzo dei solventi, in quel momento praticamante introvabili sul mercato.

E proprio da febbraio ad aprile scorsi, Aptuit stava già testando i protocolli sicurezza sul vaccino anti-Covid, quello che ora sta per entrare nella fase di produzione industriale.