Verona, Vetrerie Riunite passa di mano: obiettivo nuove quote di mercato

Il mercato delle lavatrici cresce a livello mondiale del 3% all’anno. Non c’è solo chi cambia l’apparecchio di casa ormai obsoleto: a fare la differenza sono soprattutto Paesi come l’India, dove nuove fasce di consumatori conquistano un tenore di vita più elevato e possono spendere in un elettrodomestico trainando la produzione a livello mondiale.

Di conseguenza aumenta la domanda di oblò per lavatrici: a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, si concentra praticamente il 50% della produzione mondiale: oltre il 90% del fatturato degli stabilimenti italiani è destinato all’export, dove si trova la maggior parte dei produttori.

Vetrerie Riunite, specializzata nella produzione di oblò in vetro per lavatrici e asciugatrici, è parte di un gruppo fondato nel 1968 da un unico imprenditore; ne facevano parte anche Borromini, specializzata nella progettazione e sviluppo di stampi per applicazioni in plastica e, in particolare, nell’ambito del lighting nel settore automotive (fari), e Novaref, specializzata nel business dei rulli refrattari per l’industria della ceramica e la produzione di rulli speciali per l’edilizia.

Da poche settimane il fondo americano Sun Capital Partners, che l’aveva rilevata nel 2019 dopo un periodo turbolento dal punto di vista finanziario, ha annunciato la cessione di VR Group a due società di investimento portoghesi Teak Capital e Tangor Capital, che operano come investitori industriali di lungo periodo e che già hanno interessi nel settore del vetro soffiato (per Novaref è previsto invece un percorso individuale, vista la sostanziale differenza di settore produttivo). Entrambi i nuovi investitori detengono partecipazioni in BA Glass, una delle principali aziende di imballaggi in vetro in Europa, e Cerealis, un punto di riferimento nel settore alimentare portoghese.

E ora l’obiettivo, ambizioso, è incrementare ulteriormente la quota di mercato: «Siamo reduci da un periodo che ha messo la prova le aziende energivore come la nostra: abbiamo tenuto il passo e siamo riusciti, al contrario di altri competitor, a rispondere senza alcun ritardo o disservizio all’incremento di ordini registrato quando, in pandemia, gli acquisti si sono concentrati sui beni per la casa come gli elettrodomestici. Questo ci ha reso affidabili e solidi agli occhi dei principali produttori di lavatrici, da Electrolux a Midea», spiega l’amministratore delegato Davide Vassena. Basti pensare che proprio nel 2021 si è toccato il record di produzione di lavatrici al mondo: 80 milioni di pezzi.