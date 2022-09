Veronesi (Calzedonia): «Per Marras abbiamo grandi progetti. Altre operazioni? Mai dire mai»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un incontro tra mondi apparentemente lontani, quello di Antonio Marras e del suo pret-à-porter artigianale e di nicchia, e quello di Sandro Veronesi, fondatore e presidente di Calzedonia, uno dei più grandi gruppi italiani della moda e leader nell’abbigliamento intimo e da spiaggia. Ma l’acquisizione da parte di Calzedonia dell’80% del marchio Marras, fondato dallo stilista Antonio con la moglie Patrizia, amministratrice delegata dell’azienda, è soprattutto il frutto di un’intesa personale, anch’essa inattesa ma forse non così sorprendente.

Perché più spesso di quanto si creda le fusioni e acquisizioni, nella moda e non solo e che si tratti o no di società quotate, nascono proprio da un comune sentire tra imprenditori prima ancora che da analisi di dati e bilanci. O meglio, da un incontro tra visioni affini di persone appassionate del loro lavoro. Come spiega Sandro Veronesi, che negli anni ha creato un gruppo tra i più diversificati e originali d’Europa, che ha chiuso il 2021 con ricavi per 2,5 miliardi, in crescita del 29% sul 2020 e del 3,9% sul 2019.

L’operazione che non ti aspetti, tenuta segreta fino all’annuncio di ieri. Come è nata?

«Negli ultimi anni abbiamo fatto parecchie operazioni, partendo dal marchio Calzedonia e da quelli più simili, Intimissimi e Tezenis. Oggi abbiamo in portafoglio Falconeri, specializzato in filati pregiati, la maison di abiti da sposa e cerimonia Atelier Emé e la catena Signorvino, ristoranti con vocazione, diciamo così, enologica. Ci mancava un marchio del pret-à-porter, con tutto il know how che questo implica, dalle sfilate alla comunicazione, dalla diversa distribuzione alla comunicazione».

Perché proprio Marras però?

«Ogni giorno o quasi a me e ai miei collaboratori vengono proposti dossier su aziende del tessile-moda, e non solo, da valutare. In effetti ci sono molti marchi sul mercato, soprattutto piccoli e medi, anche come effetto della pandemia, che ha messo tutti a dura prova. Aziende davvero interessanti, dal mio punto di vista, e valutate correttamente, ce ne sono però molto poche».

Quanto vale l’acquisizione?

«Uno dei vantaggi del non essere quotati è di non essere obbligati a fornire dettagli come questi. Posso dire però che è stato un accordo soddisfacente per tutti e che Antonio, con la quota che manterrà, è parte integrante del futuro del marchio e dell’azienda».