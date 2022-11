Versace sceglie Hollywood per lo show A-I 2023

I punti chiave La maison ha annunciato una sfilata co-ed a Los Angeles il 10 marzo

La Città degli angeli è stata scelta anche da Ralph Lauren (a ottobre) e sarà teatro dello show di Celine a dicembre

Gli Usa confermano la centralità nel mercato del lusso 2022

Dopo lo show di Ralph Lauren a metà ottobre e la sfilata autunno-inverno 2023 di Celine in programma l’8 dicembre prossimo, un altro top brand del lusso sceglie di presentare la propria collezione a Los Angeles. Versace ha annunciato questa mattina che sfilerà con le collezioni uomo e donna autunno inverno 2023 a Hollywood - il luogo del grande cinema per antonomasia - venerdì 10 marzo 2023, due giorni prima della cerimonia degli Oscar.



«Per me Hollywood rappresenta sia un luogo che uno stato d'animo. Si tratta di storytelling e magia, potere e vulnerabilità, creatività ed espressione emotiva. E' una location perfetta per Versace. Non vedo l'ora di ritornarci», ha detto Donatella Versace, direttore creativo. La maison, dal 2018 controllata dall’americana Capri Holding, ha archiviato l’anno fiscale 2022 con ricavi pari a 1,1 miliardi di dollari e ha in previsione alcune aperture nelle città chiave degli Stati Uniti, tra cui proprio Los Angeles.

Gli Usa - come già raccontato in occasione delle sfilate che alcuni brand italiani hanno allestito a New York a settembre - rappresentano un mercato chiave per il lusso in generale e, in particolare, per il made in Italy. Lo dimostrano iniziative come l’apertura dei primi pop up store fisici del Gucci Vault (lo spazio sperimentale che l’azienda ha creato nella dimensione digitale) a New York e Los Angeles o la presenza - fino al 23 dicembre - del pop up di Fendi per celebrare i 25 anni della Baguette, pluri celebrata nella serie cult «Sex and the City». E Golden Goose, a ottobre scorso, ha organizzato un evento per celebrare le proprie luxury sneaker made in Veneto nel cuore di Venice Beach.

Non è tutto: Chanel proprio qualche giorno fa ha scelto Miami per una replica della sfilata Cruise 2023 che si era tenuta al Monte-Carlo Beach Hotel lo scorso maggio. Gli Usa faranno da “apripista” sul fronte commerciale: la collezione, infatti, è già disponibile nelle boutique americane, con una settimana di anticipo rispetto al resto del mondo.