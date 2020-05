Versalis Brindisi, operai e azienda contro il sindaco: non è un ecomostro - Salta il tavolo di mediazione

I lavoratori: qui tutelata la sicurezza

«Mai come in questo momento - scrivono i lavoratori nella loro lettera -, ci sentiamo vicini ai nostri sindacati, ai nostri sindacalisti e soprattutto alla nostra azienda che da sempre ha messo in primissimo piano la tutela della sicurezza delle persone e dell'ambiente circostante«. «Gli investimenti in tal senso - si spiega - sono stati onerosissimi, non ultimo quello dell'installazione della “torcia a terra” smockless (circa 25 milioni), che migliorerà l'impatto ambientale sia dal punto di vista visivo che emissivo».

Inoltre, si aggiunge, «in questo contesto storico segnato da una grave pandemia, Versalis ed i suoi lavoratori hanno dato un importante contributo alla società sotto ogni punto di vista: dalla beneficenza di ogni singolo operaio alla realizzazione di materiale per la filiera alimentare e soprattutto farmaceutica, utilizzato negli ospedali ed indispensabile per la salvaguardia delle vite umane. Questo - si evidenzia - potendo vantare non un infortunio da attività lavorativa da molti anni e non un solo contagio avvenuto in azienda».



In campo il Mise

Saltato il tavolo di mediazione convocato dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, con sindaco e Versalis, con quest'ultima che ha detto che non partecipa alla discussione se prima Rossi non ritira le ordinanze, ora prova il prefetto Umberto Guidato a superare la crisi. Il prefetto di Brindisi alle 12 dell'1 giugno ha convocato in call conference Regione, enti locali, parlamentari, consiglieri regionali e azienda, presente il sottosegretario Mise Alessandra Todde.

