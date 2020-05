Versalis, salta il tavolo di mediazione: Brindisi gli impianti restano fermi

Inoltre, circa i picchi di concentrazione di benzene dal 16 al 21 maggio, «la direzione del vento era tale da porre le centraline di monitoraggio dell’aria di Arpa Puglia sopravento rispetto allo stabilimento». E quindi, sostiene la società, le emissioni erano di «fonti completamente estranee a Versalis».

Sono poco più di un migliaio gli addetti Versalis, tra diretti petrolchimico e indiretti. L’impianto di Brindisi rappresenta il 30% della produzione nazionale di etilene ed alimenta filiere importanti come l’imballaggio alimentare e industriale, l’agricoltura e il farmaceutico.

Ci sono «potenziali ripercussioni sulla stabilità di oltre mille posti di lavoro», paventa Versalis. Replica il sindaco di Brindisi: «Versalis non pensi di far pagare le ordinanze ai lavoratori con la cassa integrazione. Se si contestano le ordinanze, ci sono altre sedi per far valere le proprie ragioni».

«Versalis ci aveva detto che aveva bisogno di 10 giorni di tempo per mettere in sicurezza gli impianti, tempo che sta scadendo, dopodiché avrebbe deciso cosa fare - dichiara Emiliano Giannoccaro, segretario Femca Cisl -. Il rischio della cassa integrazione è reale e già l’indotto è in sofferenza. Stiamo di nuovo attivando il prefetto di Brindisi e il 3 giugno faremo un’assemblea con i lavoratori. La cosa singolare è che il 28 maggio la centralina Sisri registra un picco di benzene, 3 microgrammi per metro cubo d'aria, mentre Versalis è ferma. Ma nessuno ne parla».



E intanto per lunedì 1 giugno è stato convocato un vertice nella Prefettura di Brindisi. Lo si apprende da fonti sindacali. È prevista la partecipazione del sottosegretario del Mise Alessandra Todde.