Versatili, eleganti: i vini giusti per accompagnare il pranzo delle feste

Bianco di Ampeleia 2021

La versatilità dello chardonnay, vitigno tra i più diffusi al mondo che assorbe e interpreta le peculiarità dei diversi territori nei quali cresce, torna in Chiarandà 2019, Contessa Entellina Doc di Donnafugata. Un naso complesso e intenso dove si rincorrono le note fruttate di mela golden e pera, il tostato delle nocciole e la fragranza del fieno, con un sorso fresco e sapido. Affinato in parte in rovere, in parte in vasche di cemento e infine per quasi due anni in bottiglia, è ampio e strutturato, capace di esaltare anche preparazioni culinarie complesse, crostacei, pesci affumicati e quaglie arrosto.

Contessa Entellina Doc

Nel 1800, Re Ferdinando IV incaricò l’esperto Felice Lioy di migliorare la qualità dei vini siciliani. Lui cominciò separare i grappoli in base alla qualità, sperimentò una macchina per diraspare, fece costruire la Real Cantina Borbonica di Partinico e vinificò uve di vigneti nei dintorni della tenuta Cusumano di Ficuzza. Un aneddoto storico che ha acceso la fantasia di Diego e Alberto Cusumano che si sono chiesti: com'era, il vino del Re? Non c'è documentazione, ma loro hanno immaginato uve indigene, terroir unico, maturazione sulle fecce sino alla vendemmia successiva, perché le botti sarebbero servite per la nuova annata. Da queste sperimentazioni è nato Salealto, un “vin du Terroir” di Ficuzza, ottenuto da Inzolia, Grillo e Zibibbo in parti uguali, vinificati separatamente poi affinati insieme. Dalla tavola del Re a quella di Natale a casa vostra.

Salealto

Per il dessert, il vento caldo del sud e il sole che ha appassito le uve sui graticci ritornano se stappate il pluripremiato Na’Jm, Malvasia dolce delle Lipari Passito della cantina eoliana Colosi. Bouquet di fico, gelsomino, mandorle e miele, matrimonio perfetto con dolci al cucchiaio e mascarpone.

Na’Jm, Malvasia dolce delle Lipari Passito

Per uno straordinario vino da meditazione, ma anche per accompagnare formaggi erborinati e stagionati e frutta secca un altro, particolarissimo Gewürztraminer, il Terminum vendemmia tardiva 2020 di Cantina Tramin. Grazie alla formazione di botrytis, la muffa nobile, i profumi sono un caleidoscopio di pesca, albicocca, litchi, mango, miele, mentre il sorso, speziato, con sentori di burro caramellato è in perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza.