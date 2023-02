Versi le regionali: lavoro, Pnrr e grandi eventi le priorità per la crescita del Lazio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una Regione più semplice per le imprese. Che non perda l’occasione del Pnrr, del raddoppio dei fondi europei. E che sfrutti l’opportunità dei grandi eventi e allo stesso tempo agisca per mantenere i livelli occupazionali. Le richieste delle parti sociali al prossimo presidente della Regione Lazio sono il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 10 febbraio e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Telecomunicazioni

Tra le società in crescita nonostante il quadro economico incerto, su questo numero il caso di Unidata. La società romana quotata della fibra ottica, dopo aver siglato a fine novembre l’accordo per l’acquisizione della milanese Twt, società di servizi di connessione e comunicazione con focus sul segmento B2B, al closing previsto per febbraio potrà contare su nuova dimensione e nuove prospettive. Un’operazione che contribuirà a far uscire Unidata dai confini laziali che finora l’hanno caratterizzata.

Ingegneria

Sul Rapporto Centro di febbraio, la storia di Hpe Group, azienda di ingegneria con sede a Modena, che ha effettuato due acquisizioni che segnano un cambio radicale di passo, seguendo una visione precisa: «Da sviluppatori di motori vogliamo diventare azienda di sviluppo & produzione di componenti non solo per l’automotive, continuando a presidiare l’altissimo di gamma del motore endodermico ma investendo pesantemente nell’elettrificazione e nel digitale, attraverso acquisizioni» spiega Andrea Bozzoli, amministratore delegato e socio di Hpe Group

Turismo

La Toscana si conferma una delle destinazione “leisure” in grado di attrarre capitali stranieri e grandi catene internazionali. A fare la parte del leone è Firenze: sul questo numero del Rapporto Centro la storia dei sei investimenti milionari nell’alto di gamma, tutti frutto di riqualificazioni di edifici dismessi.