Versilia vip, l’epidemia non ferma l’hotel Augustus (con villa Agnelli)

La privacy e il distanziamento anti-Covid ce li siamo trovati in casa, grazie agli spazi a disposizione. In questo momento il lusso appartiene molto ai metri quadrati. Anche i nostri ristoranti in pineta si sono allargati, e abbiamo allungato la possibilità di stare in giardino. E' chiaro però che i numeri non saranno gli stessi.



E sulla spiaggia?

Abbiamo fatto un enorme taglio al numero di tende: già l'anno scorso, quando abbiamo ristrutturato lo stabilimento balneare, le abbiamo ridotte da 95 a 75. Quest'anno siamo scesi a 50, ma non tanto per rispettare le norme sulle distanze, che rispettavamo già: se vogliamo essere la spiaggia di riferimento della privacy, ci siamo detti, dobbiamo esagerare nella rarefazione. Adesso, considerando che abbiamo una spiaggia-giardino di 7mila metri quadrati, ogni tenda ha a disposizione 140 mq.



Quando si tornerà alla normalità?

Abbiamo passato la nostra “ottantena” a fare simulazioni. Ma nessuno lo sa. Consola il fatto che i nostri clienti storici – alcune famiglie sono arrivate addirittura alla quarta generazione – siano rimasti affezionati alla struttura. Il pericolo ora è che i clienti diventino degli ispettori, tutti presi a controllare le misure di sicurezza: è per questo che abbiamo lavorato tanto prima dell'apertura, per dare la totale sensazione di tornare “a casa”, nel luogo di vacanza di sempre. Spero che i clienti apprezzino il fatto che ci siano meno persone, e capiscano che questa non è una situazione comune.