Verso un anno all’insegna di catene corte, innovazione e sicurezza energetica

Se l’attrattiva iniziale dell’energia verde era il suo ridotto impatto ambientale, i vantaggi futuri comprenderanno la stabilità dei prezzi e la sicurezza nazionale. L’innovazione comprende settori come la generazione di calore industriale, l’elettrolisi dell’idrogeno e i piccoli reattori modulari.

Queste tendenze non modificano la nostra strategia, ma aumentano le opportunità. Il software e i semiconduttori in particolare, così come la tecnologia in generale, rimangono importanti e sono anch’essi coinvolti nel cambiamento. Poiché risorse come il capitale umano e le materie prime scarseggiano, questi settori saranno essenziali per aumentare la produttività. Inoltre, alcuni temi del passato rimangono significativi. La trasformazione da analogico a digitale continua, la connettività è essenziale e il commercio sta gradualmente passando dal contante ai pagamenti digitali.

Fare previsioni economiche, soprattutto a breve termine, è pura follia. I mercati potrebbero rimanere volatili, in quanto i gestori oscillano tra ottimismo e pessimismo. In generale, tuttavia, riteniamo che l’ottimismo nel lungo periodo sia l’approccio migliore, soprattutto perché le valutazioni delle società in cui investiamo suggeriscono un mercato eccessivamente pessimista. Continuiamo a ritenere che le società innovative e dirompenti, che forniscono valore a un’ampia gamma di clienti, siano buoni investimenti durante l’incertezza economica. Inoltre, poiché riteniamo che l’innovazione e la disruption si stiano diffondendo in tutta l’economia, gli investitori che si limitano a considerare i titoli tecnologici o che investono nell’innovazione in base alla metodologia settoriale Gics (Global Industry Classification Standard) potrebbero perdere delle opportunità.

