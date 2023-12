Verso un anno pieno di moto emozionanti e scooter per la città

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quattro ruote muovono il corpo, due muovono l’anima. Una delle citazioni più amate dai motocilisti riassume alla perfezione lo stato di salute del comparto a due ruote in Italia, alimentato da una passione e da un’attenzione della clientela che non si vedeva da oltre dieci ann. Infatti, nell’attesa di conoscere i dati complessivi dell’intera annata, il 2023 segna un record per il comparto con oltre 300mila immatricolazioni nei primi dieci mesi dell’anno. Il primato è dato dal fatto che questi numeri non si vedevano dal 2011, sottolineando il grande interesse per un settore pronto a superare le 330 mila unità immatricolate entro il 31 dicembre.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un lungo elenco di novità, divise tra scooter e moto a partire dalla tanto attesa Bmw 1300 Gs o da aggiornamenti di modelli iconici come l’Honda SH vetro pronto a dare una nuova immagine allo scooter più venduto del mercato di passaporto giapponese ma dal cuore italiano visto la produzione nell’impianto di Atessa. Nei prossimi mesi arriveranno su strada molti nuovi modelli capaci di aumentare le immatricolazioni e al tempo stesso inaugurare nuove nicchie di mercato. Partendo da Ducati, si spazia dalla Hypermotard 698 Mono ad una novità assoluta come la moto da cross pronta ad essere svelata a gennaio. Le ruote tassellate, ovviamente adatte anche all’uso su strada, saranno un valore aggiunto anche dei debutti firmati Norden con la 901 MY24, Moto Guzzi con la Stelvio e Mv Agusta, grazie all’arrivo della maxi enduro Lpx. Se la proposta del marchio di Schiranna punta a conquistare chi è alla ricerca di una moto da oltre 120 cavalli, la best seller del mercato 2023 - la Benelli Trk 702 - ripropone il genere ma con potenze e costi di gestione decisamente più contenuti.

Loading...

Askoll Xkp 2.8 da oltre 90 km di autonomia, un mezzo adatto non solo all’utilizzo urbano

Lo storico marchio italiano, dalla proprietà cinese, ha capito prima degli altri come una larga fetta di clientela voglia viaggiare su una moto da turismo senza però dover gestire troppi cavalli. Seguendo questa filosofia nel 2024 arriverà la Tornado, moto carenata dal design “pistaiolo”, nelle versioni 300, 400 e 500 cc. Impostazione sempre racing ma motore elettrificato per la Kawasaki Ninja 7. Prima moto ibrida prodotta in serie della storia, è spinta da due motori (uno elettrico e uno termico) che lavorano in combinata, e vedono la presenza dal nuovobicilindrico parallelo da 451 cc, a quattro tempi e raffreddato a liquido, mentre la seconda consiste in un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V; la potenza combinata è di 59 cv che sale a 69,5 grazie all’e-boost.

Kawasaki Ninja 7 ibrida

La Mv Augusta Lpx, in serie limitata Edi Orioli prodotta in soli 500 esemplari,

Passando dalle novità ibride a quelle elettriche, arriva dall’Italia il nuovo Askoll Xkp. Migliorato nell’estetica e nel confort, il due ruote a zero emissioni costruito in Veneto porta l’autonomia a circa 100 chilometri rendendolo perfetto nell’utilizzo anche extra urbano.

Restando tra gli scooter a zero emissioni, Vespa elettrica arriva in versione Primavera e Sprint S con batteria removibile in pochi secondi. Motore termico e animo crossover per il Kymco CV-L6, dall’impostazione simile al nuovo Peugeot Xp400. Lo spirito all-terrain è un punto di forza anche dei nuovi scooter Sym Adx 300 e 400, mentre il nuovo Yamaha RayZR punta su maneggevolezza grazie al peso contenuto in meno di 100 chilogrammi.