Verso il black friday ma con budget ridotto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Italiani pronti, prontissimi, al black friday ma la corsa dei rincari fa calare lo scontrino medio e gli sconti si raffreddano. Lo scorso anno Amazon pubblicizzava sconti del 50% mentre nel 2022 si arriva al 30-35%. Secondo lo studio PwC Black Friday/Cyber Monday Italy 2022 ben l’84% degli italiani acquisteranno tra il 25 e il 28 novembre ma con dei rigidi paletti: il 47% farà acquisti se ritiene che ci sia un’offerta sufficientemente conveniente mentre solo il 7% dichiara di non essere interessato ad acquistare. Tra gli italiani interessati a fare shopping, quattro su cinque (82%) compreranno oggetti per sé stessi, mentre il 65% acquisterà prodotti per la propria famiglia. L’attuale ciclo congiunturale gela lo scontrino medio previsto in calo: la media sarà di 222 euro, in flessione rispetto al 2021 quando il budget previsto fu di 235 euro mentre nel 2020 furono stimati solo 157 euro. Quest’anno gli uomini spenderanno di più rispetto alle donne: 253 euro contro 190 euro. Insomma sembra andare verso un black friday all’insegna degli acquisti ragionati e dettati dalla stretta necessità. Infatti per otto italiani su dieci, l’inflazione e l’aumento dei prezzi di energia e alimentari modificheranno i comportamenti d'acquisto. Più di un terzo del campione intervistato dichiara che comprerà solo ciò di cui ha realmente bisogno (35%), il 18% acquisterà prodotti più economici mentre il 13% farà shopping in negozi con prezzi più convenienti e competitivi (13%).

Lo studio PwC

Loading...

Sempre secondo l’osservatorio PwC solo un consumatore su cinque dichiara che acquisterà meno di quanto avrebbe fatto negli anni passati (17%). «Dai nostri dati emerge che i beni più acquistati durante il Black Friday e il Cyber Monday saranno i prodotti elettronici e tecnologici, oltre a quelli del comparto fashion, inclusi capi di abbigliamento per adulti, scarpe e accessori, preferiti da due italiani su cinque (41%). Seguono nelle preferenze gli articoli per la casa (21 %), i prodotti di salute e bellezza (20 %) e i libri (19 %)» spiega Erika Andreetta, Emea Fashion & Luxury Leader e Partner PwC Italia. Insomma una frenata rispetto al passato quando molti acquisti erano d’impulso. Oggi acquisti ragionati per non fare saltare il bilancio familiare ko per gli aumenti dei prezzi in tutte le categorie di spesa rispetto all'anno precedente. Infatti alla luce degli eventi attuali, il 35% degli italiani è consapevole che le offerte del Black Friday e Cyber Monday saranno meno convenienti a causa dell’aumento dei costi per le aziende. Un italiano su quattro prevede inoltre che alcuni prodotti non saranno disponibili a causa dell’aumento dei costi di approvvigionamento e di possibili interruzioni e ritardi lungo la supply chain. Si compra online per la comodità della consegna dei prodotti a domicilio, a dirlo è oltre la metà del campione ma anche nei negozi fisici dove verrà speso un terzo del budget.

Amazon al via

Domani 18 novembre Amazon da il via al black friday in Italia ma con qualche cambiamento rispetto al passato per via di una certa limatura degli sconti offerti. Infatti quest’anno la piattaforma di e-commerce che ha fatto scoprire agli italiani il black friday offre i prodotti con il proprio marchio con sconti fino al 30% mentre nel 2021 la piattaforma parlava del 50%. Ecco le offerte di Amazon.