Verso i campi, sulle vette o affacciati sul mare: dove viaggiare, in sicurezza, con la famiglia

Anche The Bucket List Family, per i quali viaggiare è ormai un lavoro, si è dovuta fermare per qualche mese nel suo bungalow sulla spiaggia alle Hawaii. Certo non male, ma non succedeva dal 2015, quando Garrett e Jessica Gee hanno iniziato a girare il mondo con due bambini piccoli, che poi sono diventati tre: Dorothy (8 anni), Manilla (6), e Calihan (3). Finora hanno visitato 85 Paesi: Cook Island, Cile, Tanzania, Nuova Zelanda. Come fanno, vi chiederete. Garrett ha venduto la sua app Scan a Snapchat per 15 milioni di dollari, quindi possono soddisfare la propria lista di desideri (the bucket list, appunto), e hanno scelto di investirne una parte nei viaggi che raccontano sul loro seguitissimo account Instagram (@thebucketlistfamily).

Quando sono partiti per la prima avventura pensavano di stare via qualche mese, invece è durata tre anni, trasformando la vacanza in un'attività a tempo pieno per tutta la famiglia. Le destinazioni sono di volta in volta scelte in base all'unicità delle esperienze che offrono, come nuotare con le balene a Tonga e fare colazione con le giraffe in Kenya. Non hanno abitudini particolari, si adeguano a quelle del luogo in cui arrivano, affittano una casa o un camper, e ogni tanto prenotano in hotel, possibilmente con la piscina che, per i bambini, è sempre un divertimento.

Quando è scoppiata la pandemia erano in Australia occidentale, e ovviamente sono tornati a casa, ma quest'anno sono sicuri di ricominciare a viaggiare, pur nel rispetto delle regole anti Covid, magari vicino, ma dicono: «C'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, ovunque». Lo stesso vale per tutti, anche se sappiamo già che anche per le prossime vacanze dovremo scordarci i posti affollati e le spedizioni in gruppo, a meno che non siano i congiunti. Con i vaccini si potranno rivedere i nonni, per esempio, e magari riunire in vacanza la famiglia, dopo più di un anno di confinamenti. Con quali precauzioni?

Organizzare un viaggio di famiglia non è mai stato complicato come in questo momento. Prima di partire ci sono un'infinità di quesiti a cui rispondere, sicurezza, comfort, intrattenimento per tutti, specialmente se il viaggio include più generazioni e si allarga a zii, cugini, fidanzati, bambini, adolescenti. L'auto è il mezzo più sicuro e indipendente, un piccolo hotel o una villa con grandi spazi all'aperto sono la soluzione migliore per stare insieme ma isolati, riducendo al minimo i contatti con gli estranei. Qui abbiamo selezionato alcune destinazioni che potrebbero fare al caso vostro.

Tra prati e boschi delle Dolomiti

La famiglia Baumgartner, proprietaria dell’hotel Tanzer

In attesa del prossimo dpcm, il weekend della festa della mamma, dal 6 al 9 maggio, potrebbe essere un'occasione per una prima mini vacanza all'aria buona delle Dolomiti. L'hotel Tanzer, in Val Pusteria, fa una proposta di 3 notti con cene gourmet (il ristorante è segnalato nella guida Michelin dal 2017) e benessere nella piccola spa, con sauna e idromassaggio con acqua calda all'aperto. Il piccolo hotel della famiglia Baumgartner è uno chalet contemporaneo di 19 camere a Issengo, un paese minuscolo di 350 abitanti in mezzo alla natura: davanti ci sono prati verdi, un laghetto e un grande bosco da esplorare. Da 321 € a persona in mezza pensione (incluso lo sconto del 15% per la festa della mamma). Cinque giorni in famiglia, da 550 € a persona. I bambini fino a 12 anni, in camera con i genitori, non pagano. www.tanzer.it