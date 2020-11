Coronavirus, Cdm per decreto Ristori-bis: tasse rinviate e contributo al 200% per 57 categorie nelle zone rosse Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori. Sono stati disposti bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni. Saranno accreditati entro martedì 10 novembre

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori. Sono stati disposti bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni. Saranno accreditati entro martedì 10 novembre

È previsto in tarda serata il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto ristori-bis, con meccanismi di indennizzo automatico alle attività costrette a fermarsi per arginare la circolazione del Covid. Il governo cerca di chiudere entro venerdì per mantenere l'impegno di dare subito nuovi sostegni alle partite Iva, in parallelo con le nuove restrizioni. Il lavoro però è complesso e fino all'ultimo sarà limato il sistema per erogare il contributo a fondo perduto a tutte le categorie interessate entro poco più di un mese. I primi bonifici, di chi già aveva fatto domanda e avuto ristoro in estate, arriveranno entro il 10 novembre, mentre per chi non l'aveva chiesto o non poteva (le imprese oltre i 5 milioni di fatturato) ci sarà da attendere qualche settimana in più.

Gualtieri: primi bonifici per 211 mila imprese entro martedì

«In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall'emanazione del primo Decreto Ristori, e l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto. Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni» ha dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha aggiunto: «Avevamo detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti correnti i primi ristori per il 15 di novembre, in realtà arriveranno già lunedì e martedì prossimi»

Un fondo da 1,5-2 miliardi

La sfida del nuovo provvedimento Ristori bis è però complicata. Perché questa volta occorre provare a modulare gli aiuti in base alle variabili territoriali, che possono cambiare di settimana in settimana. Per questo si ragiona su un fondo, in cui far confluire gli 1,5-2 miliardi oggi a disposizione, da attivare poi con decreto ministeriale di volta in volta per correre in aiuto delle attività chiuse nelle diverse zone. Un bar o un ristorante, per esempio, hanno già ottenuto il diritto a un primo, parziale indennizzo per le chiusure obbligate alle ore 18, ma in molte regioni (quelle rosse e arancioni stabilite dal nuovo Dpcm) dovranno fermare del tutto l'attività. E qui interviene l'integrazione

200% ristori in zone rosse a 57 nuove categorie



La bozza del decreto Ristori Bis prevede infatti un contributo raddoppiato rispetto all'estate per 57 nuove categorie di attività che dovranno chiudere perché operano nelle 'zone rosse'. Il ristoro passa dal 150% al 200% il ristoro per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovino in zone rosse o arancioni. La nuova lista di codici Ateco allegata al provvedimento include i negozi (dall'abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti (visto che anche i mercati sono chiusi), gli estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali (canili, dogsitter, toelettatura) e le agenzie matrimoniali.

200 milioni per centri commerciali e filiera alimentari

Nella bozza del decreto Ristori bis è inoltre previsto un fondo ad hoc, alimentato al momento con 200 milioni, per riconoscere nel 2021 contributi a fondo perduto alle attività nei centri commerciali e agli operatori delle attività manufatturiere e industrie della filiera alimentare, interessati dalle nuove misure restrittive dell'ultimo Dpcm.

Il contributo sarà del 30% o di quanto già avuto in estate o di quanto già avuto con il Ristori 1, a seconda dei codici Ateco.