Verso il Congresso Assiom Forex in versione digitale

Recovery Fund e crisi economico-sociale

Tema di quest’anno “Recovery Fund e crisi economico-sociale: banche e imprese alla prova della ricostruzione”.

Si parlerà dei problemi legati alla pandemia, della crisi globale determinata dal Covid, ma anche delle prospettive di ripresa nelle giornate in cui si dispiegherà il Recovery Fund e la campagna vaccinale sara’ ormai decollata.

“Nell’incertezza in cui ci troviamo – ha detto Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex, presentando l’evento - siamo certi che anche quest’anno il Congresso annuale saprà assolvere al suo compito, ovvero unire le migliori energie del settore bancario e finanziario chiamando ciascuno ad apportare il suo prezioso contributo innovativo. L’ostacolo rappresentato dall’impossibilità di incontrarci nel modo cui siamo abituati può comunque rappresentare un’opportunità, per molti, di arricchire il programma con nuovi stimoli e dibattiti. Il buon utilizzo della tecnologia rappresenta un elemento cruciale per l’evoluzione sociale ed economica. La rete crea molteplici spazi e occasioni per dare voce a chi desideri interagire con un parterre di professionisti che anche quest’anno saranno presenti con una numerosità addirittura maggiore rispetto alle edizioni tradizionali”.

Durante il congresso verra’ resa pubblica l’ultima edizione del sondaggio sull’andamento dei mercati realizzato mensilmente da Assiom Forex in collaborazione con l’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor.