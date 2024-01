Verso la contea di Västerbotten

Per raggiungere la contea di Västerbotten da Stoccolma ci sono diversi voli giornalieri per Umeå (1 ora di percorrenza) e Skellefteå (1 ora e 10) così come un numero minore di voli per Lycksele (1 ora e 25). Si può anche optare per il treno notturno dalla capitale svedese. Una volta giunti a Umeå e a Skellefteå si possono fare escursioni organizzate in giornata oppure raggiungere le mete dell’entroterra in auto a noleggio o con un trasferimento organizzato. Ecco una selezione di proposte avventurose a contatto con la natura artica.

1/10 3/10 Menu