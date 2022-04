Verso il Def di guerra: ora tutti i partiti chiedono più deficit per gli aiuti anti-rincari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La guerra in Ucraina gela gli scenari di una ripresa galoppante anche nel 2022 e costringe il governo a rivedere tutte le previsioni. Lasciando pochi spazi, almeno per il momento, per immaginare corposi interventi in deficit. Il nuovo pacchetto di aiuti, che arriverà dopo Pasqua una volta che anche il Parlamento avrà licenziato il Def, potrà contare, senza scostamento, su una dote limitata a 4-5 miliardi. Almeno nel quadro di partenza che Mario Draghi e Daniele Franco presenteranno oggi, mercoledì 6 aprile, ai partiti della maggioranza che chiedono già da tempo di fare molto di più.

Le richieste dei partiti

Serve «una manovra» scandisce il Pd convinto che fare più deficit, arrivati a questo punto, non possa più essere «un tabù». I dem si accodano alle richieste avanzate a più riprese da Lega e M5S di fare extradeficit per ridurre in modo deciso l’impatto del conflitto in Ucraina su famiglie e imprese, mentre Fi e Iv predicano più cautela. Il governo finora ha sempre opposto una politica dei piccoli passi, che il premier e il ministro dell’Economia sarebbero intenzionati a seguire anche questa volta.

I numeri del Def

Al Mef e a Palazzo Chigi l’idea è di non ricorrere subito all’extradeficit ma di tenerla come opzione più avanti, se non si dovesse materializzare quel Recovery di guerra di cui l’Italia è sostenitrice insieme alla Francia. Il quadro tendenziale dovrebbe vedere il Pil scendere al 2,9%, facendo leva anche sul buon andamento delle entrate (che nei primi due mesi hanno registrato un boom a +16,8%). Il debito dovrebbe essere confermato «in calo» anche «grazie all’inflazione che fa crescere il Pil nominale», spiega la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra. «Pensiamo - aggiunge - di avere uno spazio per un intervento espansivo».

Il nuovo pacchetto di aiuti

Il deficit di partenza potrebbe salire attorno al 5%, lasciando un margine dello 0,5-0,6%, circa 10 miliardi, senza toccare l’indebitamento programmato al 5,6%. Circa 5 miliardi e mezzo andranno però “restituiti” ai fondi del Mef, momentaneamente utilizzati a copertura dei decreti bollette. Resterebbero 4-4,5 miliardi per un nuovo pacchetto a sostegno dell’economia, che guarderà molto alle imprese, sfruttando il nuovo quadro di aiuti di Stato per l’emergenza, ma anche alle famiglie, che dai dati l’Istat nell’ultimo trimestre dell’anno hanno visto un timido recupero del potere di acquisto già eroso, secondo i consumatori, dall’aumento dell’inflazione. Ci sarebbe, comunque, un margine ulteriore di trattativa ma rimanendo entro la soglia del 6%. Non più di qualche decimale, quindi. Niente a che vedere con le richieste di manovre da 20-30 miliardi dei partiti.

Certo, ci sono ancora «molte emergenze» ammette il viceministro all’Economia Laura Castelli e «servirà coprire ancora il caro prezzi delle materie prime» e sostenere, dice anche Guerra, «le fasce deboli e le imprese energivore ma anche di altri settori, «come la ceramica». Andrà poi mitigato almeno per un altro mese l’aumento «delle accise sulla benzina per i cittadini e sul gasolio per alcuni settori che soffrono di più, dall’autotrasporto all’agricoltura». E servirà ossigeno per «gli enti locali».