Verso il disco verde alla nuova flessibilità Ue ma con diverse condizioni da rispettare

È una novità di non poco conto, che equivale a una sorta di golden rule, quella innovazione nelle regole europee di cui si discute da anni senza che abbia mai fatto passi in avanti e proprio per l’opposizione dei paesi più rigoristi. Ma gli investimenti occorre realizzarli per intero, e qui entra in gioco la cronica incapacità del nostro paese a spendere fondi che già sono stanziati per opere infrastrutturali.

Inoltre, sulla base della proposta avanzata dal Fiscal Board (il comitato consultivo delle finanze pubbliche) si procederà a monitorare il parametro della spesa ancorato a quello del debito pubblico, primo passo verso la revisione del “deficit strutturale”, target ormai considerato dai più troppo rigido (si calcola al netto delle variazioni del ciclo economico e delle una tantum).

LEGGI ANCHE - Il governo approva la NaDef. Conte e Gualtieri: lotta dura all'evasione fiscale

In poche parole, pur senza mettere mano ai Trattati, si comincia a rivedere in modo più elastico e intelligente l’architettura di bilancio costruita negli scorsi anni a difesa della stabilità dell’eurozona. In questo nuovo quadro l’Italia può e deve giocare un ruolo in termini propositivi, e non solo per rivendicare nuova flessibilità.

Il peso delle “clausole di salvaguardia” è noto a tutti tra Roma e Bruxelles, ed equivale nel 2020 a 23,1 miliardi sotto forma di aumenti dell’Iva di tre punti (28 miliardi nel 20121). Un peso insostenibile per un’economia che crescerà quest’anno dello 0,1% e nel 2020 (se andrà bene) dello 0,6%. Disinnescare buona parte delle clausole Iva in deficit è possibile, ma non è una prassi che si potrà replicare all’infinito, perché sempre e comunque di più deficit si tratta.