Verso il Dl Ristori bis, come funzioneranno i nuovi aiuti

Gualtieri: Contributo a fondo perduto per 300 mila aziende

Con la nuova stretta in funzione anti-contagi che ha preso forma giuridica in queste ore con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si delinea un nuovo intervento a sostegno delle attività che a seguito di questo provvedimento dovranno chiudere. Il paradadosso è che mentre nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato prende il via l’iter parlamentare del primo decreto legge Ristori, l’attenzione è già sul provvedimento con i nuovi indennizzi, che si renderanno necessari a seguito delle ulteriori misure restrittive per fronteggiare il Coronavirus previste dal Dpcm del 3 novembre (in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre).

L’ennesimo intervento, battezzato “Ristori bis”, potrebbe approvare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì o venerdì. Sembra confermato l'orientamento a far confluire nel primo Dl Ristori il nuovo provvedimento economico che il Governo si appresta a varare in accompagnamento al nuovo Dpcm varato per fronteggiare l'emergenza Covid. Nell’attesa, è caccia alle risorse con le quali coprire la nuova tranche di indennizzi. La coperta è, come al solito, corta.

Come funzioneranno i nuovi aiuti

Allo stato attuale (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 novembre) l’idea dell’esecutivo è quella di fornire sostegni standard alle attività interessate da misure nazionali (ad esempio i centri commerciali, che saranno chiusi nel fine settimana) e integrazioni a quelle colpite da provvedimenti su scala regionale. È il caso, ad esempio, di bar e ristoranti già indennizzati per la chiusura dopo le 18, e dopo l’ultimo Dpcm bloccati del tutto nelle regioni che saranno classificate come «zona rossa» (dovrebbero essere Piemonte, Lombardia, Calabria, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano).

È caccia alle risorse

In una lettera inviata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e dal titolare della Salute Roberto Speranza alle Regioni i due ministri hanno risposto ai rilievi inviati sul Dpcm. Nel documento, sulla richiesta di ristori viene assicurato che il decreto sarà varato in settimana, e le erogazioni saranno «tempestive». Ma ora, a Conte, Gualtieri e Patuanelli spetterà trovare nelle prossime ore i soldi necessari a mitigare la rabbia di commercianti, ristoratori, gestori di bar delle zone rosse: tutti destinati a chiudere per almeno due settimane.

Intervento da 1,5-1,6 miliardi

I presidenti delle regioni chiedono che il nuovo provvedimento arrivi in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm (5 dicembre). Il “Ristori bis” dovrebbe valere 1,5-1,6 miliardi, ricollocando il deficit per quest’anno al 10,8% (andare oltre implicherebbe la necessità di ottenere il via libera del parlamento a un nuovo scostamento di bilancio), ed estendere gli aiuti alle nuove attività chiuse.