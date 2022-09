Verso le elezioni. Tajani: finita la stagione dei premier tecnici. Letta presenta il Manifesto per il Sud

12:04 Mulè (Fi): da Conte panzane su spese militari

«La capacità di Giuseppe Conte di mentire arrivando a usare, mistificandoli, delicatissimi temi che riguardano la sicurezza nazionale pretende chiarezza immediata. Da giorni il capo dei Cinque stelle sostiene che la settimana che sta per cominciare vedrà la Camera impegnata ad approvare decreti per 10 miliardi di euro di “maggiori investimenti militari”. La panzana raccontata da Conte serve per affermare che si “corre al riarmo”, mentre non si trovano soldi per sbloccare la cessione dei crediti del superbonus». Lo afferma il sottosegretario alla Difesa e deputato di Fi Giorgio Mulè, che parla di «inaccettabile menzogna, ancor più grave visto che proviene da un ex presidente del Consiglio che dovrebbe sapere meglio di ogni altro - essendone stato l’artefice - del motivo di questi programmi». Ad esempio, spiega Mulè, «la commissione Difesa della Camera è chiamata ad approvare un programma per la costruzione di 12 navi cacciamine: si tratta di imbarcazioni che sostituiranno altre della nostra Marina in servizio da quasi quarant’anni, navi che quindi saranno tra poco inservibili. I nuovi cacciamine rientrano, tra l’altro, tra gli obblighi che l’Italia ha assunto nei confronti della Nato, alla faccia di chi si dice atlantista a parole e poi vorrebbe sottrarsi con inevitabile caduta di credibilità agli impegni presi con l’Alleanza. Il punto non è solo questo. I cacciamine serviranno per proteggere le linee di approvvigionamento di “oil and gas”, saranno soprattutto di supporto alla Protezione civile in caso di calamità, svolgeranno il monitoraggio dell’ambiente marino, la bonifica dei residuati bellici delle rotte di accesso ai porti, la tutela dei Beni culturali sommersi. In breve non sono navi per offendere, ma per difendere il nostro paese. Quanto spenderemo per queste navi nel 2022? Zero euro, 50 milioni nel 2023, 44 milioni nel 2024. Soltanto infatti nel 2032, cioè tra undici anni, le navi saranno pronte».