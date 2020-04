Verso la fase 2, tutte i limiti e le cautele per evitare nuovi contagi Il prossimo step della crisi dovrà essere gestito con tutta la prudenza possibile, per evitare nuove impennate dei casi. L’appello delle autorità mediche di Barbara Gobbi

Coronavirus, 4 maggio data cruciale per la fase 2

4' di lettura

La “Fase 2”? Non sappiamo quando sarà ma di certo non è dietro l'angolo. E dovrà essere per forza di cose graduale se vogliamo scongiurare il rischio di impantanarci in nuovi focolai di infezione. Lo suggerisce il rosario dei dati sgranato ogni sera dalla Protezione civile, che fotografa tra tante contraddizioni un rallentamento del trend e un inizio di discesa dell'epidemia da Covid-19 importante, ma oggi non ancora sufficiente per decidere il ritorno a una parvenza di normalità.

All'Italia, diventata suo malgrado caso-pilota sotto gli occhi del mondo intero che la segue a ruota nell'onda dei contagi, spetta anche in questo caso l'onere di tracciare la rotta, questa volta della ripresa. I pressing e i consigli di certo non mancano.



I moniti di Centro europeo di prevenzione e Oms

Il ministro della Salute Speranza – alle prese insieme a tutto il Governo con una delle decisioni più difficili della storia - ha appena ricevuto dalla commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides una prima anticipazione del documento con cui l'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) mette in guardia da allentamenti delle misure.

«È troppo presto – spiegano gli esperti europei – per abbandonare il distanziamento sociale nei Paesi Ue. Che prima dovrebbero assicurarsi di possedere adeguati ed efficaci sistemi di testing e sorveglianza della popolazione in grado di guidare e modulare le strategie di potenziamento o di allentamento delle restrizioni». Speranza prende nota: «Siamo ancora nel pieno dell'emergenza, occorrono cautela e gradualità per non vanificare i grandi sacrifici fatti finora”, commenta in risposta.

Analogo input alla massima prudenza arriva dall'Oms: «L'Organizzazione mondiale della sanità – ha spiegato Ranieri Guerra, consigliere dell'Organizzazione e membro del Comitato tecnico-scientifico consulente del governo - sta ancora dibattendo sulle linee guida da consegnare agli Stati membri in vista della ‘riapertura'. Di sicuro però prescriverà requisiti minimi da rispettare per poter cominciare a parlare di Fase 2, primo dei quali è saper identificare in 24-36 ore i casi sospetti con una diagnostica certa.