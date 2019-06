Verso l’apartheid climatico: 50 anni di lotta alla povertà a rischio di Lara Ricci

Per l’umanità è un’emergenza senza precedenti eppure chi dovrebbe tutelare i diritti umani, salvo poche eccezioni, è stato a dir poco compiacente con i governi e gli organismi internazionali che hanno adottato strategie del tutto inadeguate alla proporzione della sfida. Si va verso un apartheid climatico, le democrazie sono a rischio e così i progressi fatti negli ultimi 50 anni di lotta alla povertà: è durissimo il rapporto presentato al Consiglio dei diritti umani, in una Ginevra insolitamente rovente, da Philip Alston, l’inviato speciale dell’Onu per l’estrema povertà e diritti umani.

«Non ci poteva essere momento più appropriato per presentare questi dati - ha commentato -: con la Svizzera che sta battendo tutti i record di temperatura, la Spagna che brucia a causa dell’incendio più esteso degli ultimi vent’anni, la Francia con quattro dipartimenti in allerta rossa per il caldo». E che, poco dopo aver pronunciato queste parole, nel comune di Gallargues-le-Montueux, in Occitania, registrava un picco di 45.9° C , il record di tutti i tempi per l’Hexagone. «Lo scorso anno sono state 17,2milioni le persone sfollate a causa dei disastri naturali, riconducibili per lo più al riscaldamento climatico» gli ha fatto eco la sua collega Cecilia Jimenez, inviata speciale dell’Onu per gli sfollati interni. È il doppio delle persone che migrano a causa di conflitti.

Quello che William Nordhaus, nell’accettare il premio Nobel per l'economia 2018, ha definito «il colosso che minaccia il mondo», «la più grande sfida di sempre per l’economia» e che un altro Nobel, Joseph Stiglitz, ha chiamato «la Terza guerra mondiale» ha bisogno di essere affrontato da chi deve proteggere i diritti umani con un approccio creativo, decisamente più imponente, dettagliato e coordinato di quanto è stato fatto finora, si legge nel Rapporto. Bisogna disaccoppiare gli investimenti per la crescita economica da quelli che producono emissioni fossili e va fatto in modo da proteggere i lavoratori, creando opportunità di lavoro. «I nostri figli non avranno affatto le opportunità e lo stile di vita di cui abbiamo goduto noi», ha affermato l’inviato speciale dell’Onu.