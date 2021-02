Verso l’exit Toast, la software house in portafoglio Gtv che raccoglie 2,5 milioni La società per la gestione degli ordini dei ristoranti annuncia la quotazione al Nasdaq entro l’anno. E la holding di origine italiana sta per chiudere un equity crowdfunding di A. Mac

Due milioni e mezzo di raccolta in un mese e l'annuncio di un'altra importante exit entro la fine dell'anno. È quanto ha ottenuto Global Tech Ventures (Gtv), holding di origine italiana che co-investe con i principali fondi di venture capital europei e americani, nelle più promettenti aziende tecnologiche e digitali, a livello globale, con un focus sul mercato statunitense. Lo scorso gennaio ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari.

Gtv finora ha investito cinque milioni di dollari, raccolti da investitori privati e family office, in dieci aziende ad alto potenziale di crescita, tra cui 23andMe (quotata da febbraio 2021), Coursera, Rapyd, Bird, Convoy e Toast, software house per la gestione online degli ordini di ristoranti che in questi giorni ha annunciato la quotazione al Nasdaq entro la fine dell'anno. L’operazione valorizzerebbe la società a 20 miliardi di dollari, secondo fonti interne di Toast e riportate dal Wall Street Journal, dall'ultima valutazione di 8 miliardi.

La società ha preso contatto con Goldman Sachs and JPMorgan Chase al fine di organizzare un'Ipo.Tutti coloro che investono, o investiranno, nella campagna di equity crowdfunding di Global Tech Ventures su CrowdFundMe, che si concluderà a fine marzo e la cui raccolta finora si attesta a circa 2.5 milioni (con l'obiettivo di arrivare a 3 milioni), entreranno nel capitale di Toast e degli altri titoli del portafoglio della holding, a fronte di un investimento minimo di ingresso di 10mila euro (contro i 250mila dollari normalmente richiesti dalla holding per un primo accesso).

I fondi raccolti su CrowdFundMe confluiranno nella nuova società veicolo, Gtv Italia Srl, i cui soci parteciperanno pro quota, attraverso l'aumento di capitale, sia agli attuali investimenti della holding Global Tech Ventures che a nuovi (5-6 in base al capitale raccolto) in società internazionali, entro i successivi 12 mesi.

Fondata nel 2011 da Aman Narang, Jon Grimm and Steve Fredette, Toast fornisce hardware e software (sul cloud) per i ristoranti. I competitor sono Square Inc. e PayPal Holdings Inc.