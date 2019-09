Verso l’uscita dal tunnel

1' di lettura

COME CREARE UN PERCORSO ASSISTITO PER IL DEBITORE

1. Ascoltare, senza giudizio, per instaurare una relazione di fiducia con il debitore, affinché possa riconoscere le proprie responsabilità;

2. Redigere per iscritto un piano di operatività: una sorta di schema informale dei passi da fare, non solo economici;

3. Rielaborare una storia dell’esperienza vissuta dall’imprenditore per costituire un nuovo punto di partenza. Imparare dagli errori fatti. L’errore diventa stimolo e forza propositiva;

4. Creare la base per un dignitoso tenore di vita per lui e la sua famiglia

L’APPROCCIO DEL PROFESSIONISTA CON L’ESTERNO

1. Saper presentare, condividere e valorizzare lo sforzo di ripresa e umiltà dell’imprenditore;