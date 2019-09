Verso una manovra da 32-35 miliardi: nodo coperture per il Conte bis

Come mostrano tutte le più recenti esperienze avviate su questo fronte, la decisione di dove e come intervenire è tutta politica e dunque occorrerà individuare una via di sintesi tra le istanze di cui si sono portatrici Pd e M5S. Anche l’eventuale azione di razionalizzazione delle cosiddette tax expenditures comporta scelte politiche a monte. Non a caso finora non se ne è fatto nulla, nonostante siano stati prodotti abbondanti studi e proposte sia da parte della commissione presieduta da Vieri Ceriani che da quella guidata da Mauro Marè. Fondamentale è inserire l’eventuale piano di interventi sulla spesa pubblica in un programma quanto meno triennale, con effetti crescenti nel tempo, così da creare una fonte strutturale di finanziamento delle misure in cantieri.

Dalla fatturazione elettronica una spinta alla lotta all’evasione

Di pari importanza ai fini della manovra sarà l’individuazione di nuove entrate che dovranno in gran parte essere ricondotte al capitolo della lotta all’evasione fiscale. L’introduzione della fatturazione elettronica su tutte le transazioni (ad eccezione di quanti hanno aderito al regime Iva agevolato) in vigore da quest’anno sta producendo interessanti risultati dal punto di vista del gettito. Lungi dal replicare la logica dei condoni (che è esiziale ai fini dell’incremento della fedeltà fiscale) occorre puntare al massimo sulle semplificazione e creare le condizioni per un sempre maggiore ricorso a quella che i tecnici definiscono tax compliance, vale a dire all’adesione spontanea al pagamento delle imposte. L’auspicata riduzione del prelievo fiscale, a partire dal costo del lavoro, dovrà servire anche a rendere più equo il prelievo.

Gettito certo dalle dismissioni e dividendo dal calo dello spread

Potrà soccorrere anche il capitolo delle dismissioni, sia immobiliari che di asset pubblici, a patto che si tratti di operazioni credibili. Nella legge di Bilancio 2019 sono iscritti 18 miliardi da privatizzazioni, e se va bene quest’anno se ne potranno incassare ben pochi (7-800 milioni). Prima di tutto occorrerà capitalizzare il “dividendo” che potrà materializzarsi qualora lo spread si mantenga sugli attuali livelli, il che comporterà una minore spesa sul versante degli interessi (5 miliardi nel medio periodo secondo i primi calcoli) fondamentale per affrontare il nodo della prossima manovra senza il peso del giudizio pressante dei mercati.