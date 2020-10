Verso un modello ibrido di apprendimento

Durante la fase di lockdown milioni di studenti e lavoratori hanno invece sperimentato una modalità diversa, quella dei webinar, definita sincrona perché, pur a distanza, si mantiene un rapporto diretto tra l’allievo e il docente grazie a piattaforme come Teams, Webex, Zoom e altre simili.

Il trend a cui assistiamo in questa fase di ritorno alla normalità, è quello della stabilizzazione di un modello ibrido, con aule sempre più brevi integrate con la formazione online, sia sincrona che asincrona.

Per quanto riguarda il mondo dei contenuti eLearning, l’esperienza di questi anni ha dimostrato che qualunque conoscenza tecnica, contenuto scolastico, cultura umanistica può essere trasformata in corso eLearning, corso che sarà poi collocato all’interno delle piattaforme digitali.

Il mondo dei contenuti eLearning vede due distinte aree in forte sviluppo: la prima è data dalla produzione eLearning su misura, con corsi costruiti su una specifica esigenza aziendale, ad esempio su prodotti o procedure aziendali, per formare velocemente le reti vendita disperse sul territorio nazionale o internazionale o tutto il personale. Sono presenti nel mercato italiano oltre 70 società, la maggior parte piccolissime, che sviluppano i corsi eLearning per le aziende. La seconda grande area è quella delle library di corsi eLearning già predisposti, cataloghi che le aziende possono acquistare e inserire all’interno delle proprie piattaforme eLearning o far fruire al proprio personale utilizzando la piattaforma del fornitore. Questa è l’area specifica dei corsi d’inglese, della formazione obbligatoria, delle competenze digitali, delle soft skills, delle competenze manageriali, che sono comuni e trasversali alle diverse organizzazioni e settori. Un’area dove sono presenti player mondiali come Linkedin Learning, Ted, Moocs (Massive Open online courses), Coursera, Edx o piattaforme come Udemy con corsi in parte gratuiti e in parte a pagamento, prevalentemente in inglese.

Si prospetta un futuro ricco di opportunità dove l’interazione umana data dalla relazione docente studente non scomparirà: anzi, se saremo in grado di cogliere le potenzialità dei nuovi ambienti digitali, si potrà aprire una nuova stagione che alcuni iniziano a definire di umanesimo digitale, dove si riafferma la centralità della persona, grazie all’immersione in quello che ormai possiamo definire “ecosistemi di apprendimento” ibrido, tra fisico e digitale, con app di apprendimento, esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, ologrammi dove il docente è riprodotto in aule lontane, coach virtuali, continua interazione umana e nuove aule ad alta interazione tra docenti e allievi con curriculum digitali e dinamici che si arricchiranno per tutto l’arco della vita.