Verso il nuovo decreto anti-Covid, scontro sul coprifuoco

2' di lettura

Il nuovo decreto anti Covid atterra nel pomeriggio sul tavolo del Cdm, con il calendario delle riaperture. Il testo è definito. Ma c’è ancora battaglia - all’interno del Governo e con le Regioni - su almeno due punti: l'allungamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 e l'apertura dei ristoranti al chiuso almeno da metà maggio invece che dal 1° giugno. Due punti su cui il leader della Lega Matteo Salvini ha continuato a battere insieme a molte Regioni.

Lo scontro sull’orario del coprifuoco

Le Regioni (guidate soprattutto dal governatore del Veneto Luca Zaia, da quello della Liguria, Giovanni Toti e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga) hanno chiesto al governo di spostare alle 23 l'orario di inizio del coprifuoco. Il testo è approdato in Consiglio dei ministri per ora senza modifiche. Ma non c'è soltanto la Lega a chiedere il posticipo dell'orario. Nel Pd le posizioni confliggono. D'accordo con l'estensione graduale è il numero uno dell'Emilia-Romagna, il dem Stefano Bonaccini. Invece per il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, il coprifuoco alle 22 è «una scelta giusta». Anche per la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Iv) lo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 «potrebbe aiutare» ed «essere più funzionale».

Loading...

Regioni a Governo: aprire le palestre dal 26 aprile



Ma non c’è solo il coprifuoco. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso ai ministri Gelmini e Speranza ulteriori richieste di modifica al decreto. A partire dalla riapertura dei ristoranti sia al chiuso che all'aperto e dalla ripresa delle attività individuali in palestra al chiuso e in piscine all'aperto, già a partire dal 26 aprile. I governatori chiedono anche «la riapertura del settori wedding e l'avvio anticipato, rispetto a quanto disposto in bozza, dei mercati, l'uniformazione delle date di riapertura degli spettacoli all'aperto e degli eventi sportivi all'aperto»

Il calendario delle riaperture del governo

Diverso il calendario nella bozza del decreto messa a punto dal governo. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti all’aperto (pranzo e cena), teatri e cinema con capienza al 50% e riprendono gli sport di contatto come il calcetto. Dal 15 maggio sarà la volta delle piscine e del centri commerciali anche nei festivi, mentre dal 1° giugno scatterà la riapertura - in base a protocolli da definire - delle palestre oltre che dei ristoranti al chiuso (anche se c’è il pressing per anticipare almeno al 15 maggio). Infine dal 1° luglio convegni e congressi oltre che i parchi tematici. Mentre la ripartenza delle fiere, secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri Di Maio è stata anticipata al 15 giugno .

Le visite in zona gialla e arancione

La bozza di decreto prevede comunque un'altra novità - oltre alla flessibilità sul 100% in presenza a scuola in zona gialla e arancione che potrà scendere al 60% - e cioè la possibilità dal 1° maggio al 15 giugno di visitare un’abitazione privata, una volta al giorno, nel limite di 4 persone (e non più due) in zona gialla o arancione, in quest’ultimo caso solo all'interno del Comune. Confermato il “green pass”, cartaceo o digitale per gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni in fascia rossa o arancione.