VERSO UN NUOVO PROCESSO CIVILE / Deposito degli atti con modalità telematica

(GianlucaCiroTancredi - Fotolia)

Per ridurre i tempi del processo - cause lunghe quasi tre anni e mezzo per ciascun grado di giudizio (in media 1.270 giorni per la prima istanza, 1.296 in secondo grado) -, il Governo punta sulla compressione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi. È contemplato l'obbligo, da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, di predisporre il calendario delle udienze. Previsto anche l'obbligo per le parti di depositare i documenti e gli atti esclusivamente con modalità telematiche. Al processo di cognizione di primo grado, troppo complesso, si affianca un rito semplificato, un mix tra il rito sommario di cognizione e il processo del lavoro. Si prevede la riduzione dei termini a comparire (che non potranno mai arrivare oltre 120 giorni, mentre oggi si toccano i 150) e dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.