VERSO UN NUOVO PROCESSO CIVILE / Risoluzione alternativa a spettro più ampio

Per ridurre la mole di contenziosi, il ddl delega elimina il ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi. In particolare, in questi settori è escluso il preventivo tentativo di risoluzione alternativa, quale condizione di procedibilità. Sempre in quest'ottica, è cancellato l'obbligo della negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale. Si attribuiscono agli avvocati poteri di accertamento istruttorio, per agevolare la verifica dei fatti prima dell'inizio del processo, incoraggiando soluzioni transattive.