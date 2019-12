VERSO UN NUOVO PROCESSO CIVILE / Ritoccato il processo davanti al giudice di pace: non più obbligatorio il tentativo di conciliazione

Il ddl delega prevede la semplificazione e la riduzione dei riti, con la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado nel rito monocratico e la riduzione del novero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale. In coerenza con le nuove disposizioni, si dispone che anche il processo davanti al giudice di pace si svolga sul modello di quello davanti al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione. Rappresenta un appesantimento del processo.