VERSO UN NUOVO PROCESSO CIVILE / Scioglimento delle comunioni: arriva mediazione speciale

(endostock - Fotolia)

Sotto la lente del ddl delega lo scioglimento delle comunioni, che risulta oggi tra quelli con durata più elevata. Lo strumento della mediazione si è rivelato in questa materia efficace, quindi si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco. È previsto che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso.