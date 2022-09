Via libera del G7 al tetto al prezzo del petrolio russo. Von der Leyen: ora anche sul gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

I ministri delle Finanze del G7 hanno approvato il piano che prevede di fissare un tetto al prezzo del petrolio che proviene dalla Russia. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Gli Usa sperano che la mossa allenti la pressione sul mercato dell’energia e tagli i ricavi di Mosca.Il piano conterrà i limiti entro cui verrà fissato il tetto e date possibili per l’avvio della misura.

Due dei funzionari citati dal Financial Times anticipano che la misura dovrebbe avere effetto dal 5 dicembre per il greggio e dal 5 febbraio per i prodotti raffinati.

Dopo l’ok del G7, per renderlo operativo toccherà all’Unione europea modificare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, passo considerato non facile. Perché il price cap ha il supporto della Commissione europea ma necessita dell’appoggio dei singoli Paesi membri. Inoltre, per essere davvero efficace, la misura dovrebbe avere il supporto di paesi terzi che comprano grandi quantità di petrolio dalla Russia, ad esempio l’India.

Yellen: strumento potente per combattere l’inflazione



«Il tetto al prezzo del petrolio russo è uno degli strumenti più potenti per combattere l’inflazione» commenta la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen. Con questa decisione, «il G7 ha compiuto un passo avanti fondamentale per raggiungere il nostro doppio obiettivo di abbassare le pressioni sui prezzi energetici e negare a Putin i ricavi per finanziare la sua brutale guerra in Ucraina», si legge in un comunicato stampa diffuso dal dipartimento del Tesoro. Con il tetto al prezzo del petrolio, «il G7 ridurrà significativamente la maggior fonte di finanziamento della Russia per la sua guerra illegale».

Mosca: venderemo altrove il greggio

La reazione della Russia non si è fatta attendere. Un tetto massimo al prezzo del petrolio, come proposto dagli Stati del G7, causerà una “destabilizzazione” dei mercati dell’energia e spingerà Mosca a vendere “altrove” il suo greggio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui le misure anti-russe, ovvero le sanzioni, «hanno portato a una crisi molto profonda» e a una situazione in cui gli europei «stanno comprando, spesso dagli Stati Uniti, gas liquefatto per molti soldi, completamente ingiustificati. Le società statunitensi stanno diventando più ricche mentre i contribuenti europei stanno diventando più poveri».