Verso un Patto di stabilità in continuità con i piani di rilancio post pandemia

3 sarebbe per costruzione meno soggetto a variazioni procicliche, soprattutto se si evitasse di stabilire la dinamica della spesa pubblica primaria netta in ragione, sia pure meno che proporzionale, di quella del Pil, perché in questa evenienza si manifesterebbero un non intenzionale incremento della parte intesa come aciclica delle uscite pubbliche in fase di espansione e un decremento in fase di contrazione del reddito (distorsione, questa, frequentemente riscontrata nelle proposte degli esperti, come illustrato da Belu Manescu e Bova, aprile 2020, da cui invece è esente la Commissione europea perché il suo benchmark nella spesa pubblica primaria netta, introdotto a partire dal Six-Pack del 2011, varia in funzione del prodotto potenziale);

4 infine, quel target migliorerebbe la qualità e la produttività dell’intervento pubblico nell’economia, dal momento che il suo controllo lascerebbe libera da vincoli l’accumulazione in capitale materiale e, in certe interpretazioni, perfino in quello umano (per esempio in Giavazzi et al cit), secondo un approccio da golden rule.

Per concludere, preme aggiungere che tale target di policy – sebbene concordato a livello europeo, Paese per Paese, su un lasso temporale medio-lungo – dovrebbe esser verificato annualmente anche per tener conto di eventuali shock intervenuti, soprattutto se asimmetrici, avendo riguardo alla loro tipologia e distinguendo quelli prevalentemente da offerta da quelli prevalentemente da domanda. A fronte di uno shock avverso del primo genere – quando si assiste (come adesso in Italia) a un livello di disoccupazione ancora notevole, combinato con strozzature nella catena del valore, molti posti vacanti e mismatch nel mercato del lavoro, forti rincari nel comparto energetico e alimentare, inflazione al rialzo – sarebbe opportuno ridurre drasticamente la spesa pubblica primaria al netto dei fattori ciclici e dell’accumulazione di capitale, al fine di dare in modo selettivo il massimo spazio agli investimenti, alle riforme, all’upskilling e reskilling dei lavoratori oltre che al loro sostegno, alla detassazione delle imprese e dei settori più colpiti da rincari dei prezzi. Nel caso invece di uno shock negativo da domanda, dove le tendenze deflazionistiche si accompagnano a una persistente o crescente disoccupazione, si potrebbero al contrario espandere tutte le uscite pubbliche in funzione anticiclica, incluso il nuovo aggregato proposto come target.

Poiché questo esplicitamente adotta la golden rule, la nuova edizione del Psc, se lo incorporasse dall’anno prossimo, non permetterebbe più in futuro alla Commissione europea di evitare una chiara valutazione qualitativa sul supply e sul demand management, conseguenti all’analisi sulla natura degli shock, come invece ha fatto sistematicamente in passato, sostenendo che il giudizio sulla composizione della finanza pubblica di ogni Stato membro, ancorché presente nelle Raccomandazioni specifiche all’interno del Semestre europeo, è estraneo alla logica del Patto.

D’altra parte una nuova logica del Psc sarebbe molto più in continuità con le innovative forme di coordinamento dall’alto realizzate dal 2021 nella Ue attraverso il Next Generation Eu (Ngeu), fondato, com’è, sulla condizionalità dei prestiti europei ai partner che vi ricorrono, in termini di produttività della spesa pubblica, investimenti, riforme, scadenze, e sulla generosità di tutti sia per i sostegni offerti a fondo perduto, senza contropartite, sia per il debito emesso, di fatto comune.