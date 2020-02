Verso il rinnovo dei vertici Confindustria, al via il roadshow dei candidati Incontri con le associazioni territoriali del Triveneto e dell’Emilia Romagna. È iniziato il lavoro dei tre saggi per sondare la base. di Nicoletta Picchio

Settimana di appuntamenti per il rinnovo della presidenza di Confindustria per il mandato 2020-2024. È iniziato il lavoro dei tre saggi, Andrea Bolla, Maria Carmela Colaiacovo e Andrea Tomat per sondare la base sul nome dei candidati a subentrare a Vincenzo Boccia.

Sono stati in tre a presentare le autocandidature al comitato di disegnazione: in ordine alfabetico Carlo Bonomi , presidente di Assolombarda e imprenditore del bio-medicale; Licia Mattioli , vice presidente di Confindustria per l’internazionalizzazione e imprenditrice nel settore dei gioielli; Giuseppe Pasini , presidente degli industriali di Brescia e imprenditore nel campo dell’acciaio.

Intanto si sono avviati gli incontri dei candidati con organizzazioni confindustriali che hanno sollecitato un confronto. Bonomi, Mattioli e Pasini hanno partecipato ai Consigli centrali dei Giovani e della Piccola, nelle sede romana di Confindustria.

Sono stati poi il 18 febbraio in mattinata a Padova, per un dialogo con le associazioni territoriali e regionali del Triveneto (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nel pomeriggio a Bologna per incontrare quelle dell’Emilia Romagna (incontri singoli e l’ordine è stato stabilito con un sorteggio, Mattioli, Bonomi e Pasini).

«L’obiettivo dell’appuntamento era permettere ai consigli di presidenza delle associazioni territoriali del Triveneto di confrontarsi direttamente con i candidati, approfondendo le linee programmatiche, suggerendo spunti e ponendo domande, per poi esprimere liberamente ma con cognizione di causa la propria preferenza», ha commentato il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro.