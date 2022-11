Verso una stagione della neve da 9,5 miliardi (+9%) con l’incognita del caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una scommessa da 9,5 miliardi con la crescita di oltre 770 milioni (+9%) rispetto la passata stagione. È questo il valore del turismo invernale nella stagione 2022/2023 secondo i calcoli di Skipass Panorama Turismo, osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, che segnala come il comparto non riesca a raggiungere i livelli pre pandemia e deve affrontare il nodo del caro energia. «La valutazione circa il maggior fatturato - spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell’Osservatorio - non inciderà, purtroppo, sulla marginalità aziendale, in quanto i maggiori incassi serviranno solo alla copertura dei maggiori costi relativi al riscaldamento, all’energia elettrica e all’approvvigionamento di generi alimentari, senza considerare tutta una serie di ulteriori costi che subiranno anch’essi incrementi a partire dalla gestione amministrativa e del personale. Non saranno quindi margini utili a migliorare l’Ebitda delle aziende della filiera, che rischia di subire una riduzione superiore ai 10 punti percentuali». Secondo i calcoli di Jfc i ricavi generati dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere vale più di 4,3 miliardi contro i 4 miliardi della passata stagione. Tra attrezzature, skipass, maestri di sci verranno spesi altri 4 miliardi. Nella stagione invernale 2021-22 il fatturato complessivo è stato pari a 3,6 miliardi, quindi si registra un incremento dell’11,1%, quantificabile in 403 milioni circa in più. Infine è pari a 1 miliardo 125 milioni di euro l’ulteriore fatturato generato da altri servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento e altro. Sulla stagione invernale scorsa, il cui fatturato è stato pari a 1 miliardo 29 milioni, c’è un incremento del +9,3% (+95 milioni circa). La vera sfida per il settore è affrontare e gestire il caro energia. «I prezzi degli skipass sono stati aggiornati con la stessa percentuale di rincari che si possono trovare al supermercato - segnala Valeria Ghezzi, presidente Anef (impianti di risalita) - e su quelli acquistati online c’è lo sconto del 5%. Dobbiamo essere chiari: i ritocchi non coprono gli aumenti energetici, con tutta la filiera che sta facendo i conti da tempo con i rincari, dall’acciaio ai carburanti che sono schizzati da tempo».