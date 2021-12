Verso stato di emergenza al 31 marzo. Pressing per obbligo di mascherine all’aperto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Estendere l’obbligo di mascherine all’aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. È l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Cdm che dovrà approvare il decreto legge per la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza Covid (allo stato attuale, salvo nuove proroghe la soluzione scadrebbe a fine mese) . Il vertice a Palazzo Chigi è previsto per le 17 di oggi, martedì 14 dicembre. L’ordine del giorno della riunione riporta un decreto legge per la ““Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid”. Intanto in un intervento in audizione al Senato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani ha anticipato che «in Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia».

Fonti, pressing per obbligo mascherine all’aperto

L’ipotesi circolata in ambienti si governo nelle ore che hanno preceduto il Consiglio dei ministri è dunque quella di estendere l’obbligo di mascherine all’aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. L’ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell’esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l’obbligo nei loro Comuni. Al momento, spiegano però fonti governative, il decreto sullo stato d’emergenza non contempla alcuna norma in tal senso e l’ipotesi non sarebbe ancora stata discussa nel governo.

Loading...

Speranza, oggi in Cdm ulteriori scelte su emergenza

Intervenuto in mattinata a un seminario sul tema dell’accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative, il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato che «oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo. L’epidemia continua ad essere un problema reale, concreto con cui fare i conti. Certo abbiamo strumenti che un anno fa non avevamo, a cominciare dai vaccini».

Ultime limature al testo

Il testo del provvedimento che approderà sul tavolo del Cdm è oggetto delle ultime limature: questa mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ha riunito a Palazzo Chigi Francesco Paolo Figliuolo, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i rappresentanti dei ministeri di Salute e Economia. La proroga di tre mesi, viene spiegato, dovrebbe anche servire ai diversi soggetti interessati a preparare la fase successiva, per una progressiva uscita dallo stato di emergenza.

Bollette, Cingolani: in Cdm aumento dello stanziamento

Intervenuto in audizione sui prezzi dell’energia di fronte alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani ha anticipato che «in Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia».