Verso stop obbligo green pass rafforzato sul lavoro per over 50. Ancora 1,2 milioni senza vaccino

Il governo potrebbe anticipare al 1° aprile la fine dell’obbligo di green pass rafforzato agli over 50 per l’accesso ai luoghi di lavoro. È una delle tappe inserite nella road map sull’allentamento delle misure anti-Covid. Secondo l’ultimo report del governo aggiornato all’11 marzo, le persone con più di 50 anni ancora sprovviste di vaccinazione sono 1,23 milioni. L’obbligo vaccinale per gli over 50 rimarrà comunque in vigore fino al 15 giugno, quindi oltre la fine dello stato di emergenza (31 marzo).

Dall’introduzione dell’obbligo 935mila nuovi vaccinati

L’obbligo vaccinale per le persone che hanno compiuto 50 anni (o li compiranno fino al 15 giugno 2022) risale all'8 gennaio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto anti-Covid. A quella data, secondo i numeri forniti dal governo, c’erano 2,165 milioni di over 50 che non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino. Da allora gli “esitanti” che hanno aderito alla campagna vaccinale in questa fascia d’età sono stati 935mila. Ora sono 1,23. Il gruppo più conssitente è quello dei cinquantenni (535mila). I non vaccinati sono scesi del 43 per cento. Il ritmo delle vaccinazioni è però andato diminuendo: nella settimana dal 4 all’11 marzo le prime dose sono state 18mila. La prima settimana di febbraio erano state 167mila.

Multa di 100 euro a chi non rispetta l’obbligo

Chi non rispetta l’obbligo vaccinale imposto alla fascia degli ultra 50enni va incontro (dal 1° febbraio) a una multa da 100 euro. Negli scorsi il ministero della Salute ha fatto sapere di aver inviato all’Agenzia delle entrate le prime 600mila segnalazioni di persone inadempienti.

Al lavoro con il green pass base

L’obbligo vaccinale per gli over 50 rimarrà fino al 15 giugno. Dal 1° aprile, invece, sarà eliminata la richiesta di green pass rafforzato (la certificazione verde COVID-19 che si ottiene solo per vaccinazione o guarigione) per accedere al luogo di lavoro. Basterà il green pass base con test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.