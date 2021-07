Verso uno sviluppo sostenibile, attraverso una transizione energetica e tecnologica

2' di lettura

Lotta al protezionismo per ripristinare una solida governance commerciale multilaterale; crescita sostenibile a partire da azioni congiunte su clima e transizione energetica: sono state queste le priorità messe in evidenza nella settima edizione del Dialogo B20-Oecd-Biac, aperto dalla presidente del B20, Emma Marcegaglia, Mathias Cormann, segretario generale Oecd (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e Rick Johnston, presidente Biac (Business at Oecd).

«L’estrema povertà è aumentata, sono aumentate le disuguaglianze, la vaccinazione procede ma le differenze tra i paesi mettono a rischio il recupero dell’economia globale». Marcegaglia in evidenza queste criticità nell’evento di ieri, tappa mediana del percorso del B20, aggiungendo che il mondo delle imprese «mira ad un vero e proprio partenariato pubblico-privato ed è pronto ad assumersi le proprie responsabilità per ridurre le disuguaglianze, accelerare la transizione ecologica e garantire un commercio equo e giusto».

Loading...

Le stesse preoccupazioni sono state espresse da Mathias Cormann, segretario generale Ocse: «grazie alla vaccinazione e agli stimoli fiscali l’economia sta crescendo ma il virus pone ancora rischi». Serve una cooperazione globale tra governi: «l’accordo tra 132 paesi del mondo per riformare il quadro fiscale internazionale e renderlo più equo dimostra che il multilateralismo produce risultati positivi». Johnston ha sottolineato che «come partner storico del B20 abbiamo fatto del dialogo tra imprese e governi un asset strategico, la rete di Biac offre competenze aziendali in tutte le discussioni delB20, aprendo la strada al vertice di Roma».

Tutti concordano nell’impegnarsi a fondo nella crescita, lavorando con un approccio multilaterale, rilanciando il Wto, con una collaborazione tra pubblico e privato. E «senza lasciare indietro nessuno», puntando ad uno sviluppo sostenibile, attraverso una transizione energetica e tecnologica.

La discussione ha messo in evidenza i dati relativi alle restrizioni alle importazioni dei Paesi G20, cresciute dall’1% del 2010 al 10% del 2019. Combinati la crisi pandemica ciò ha portato ad un calo dei flussi commerciali di merci del 5,3% e degli investimenti diretti esteri del 42% nel 2020. «L’Ocse è una piattaforma perfetta per facilitare questa cooperazione», ha detto Cormann.